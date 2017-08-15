У Тернополі поліцейські попередили самогубство 63-річної жительки Луганщини, яка хотіла стрибнути з 5-го поверху хостелу.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, сьогодні близько 7 год ранку патрульним на службовий планшет надійшло повідомлення про те, що на п’ятому поверсі хостела невідома жінка стоїть на підвіконнику та має намір стрибнути.

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Інспектори патрульної поліції оперативно прибули на місце події, завели розмову з жінкою і зуміли схопити її за руки та затягнути в кімнату, після чого викликали медиків.

Жінку доставили на лікування до Тернопільської обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні.