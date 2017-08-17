На Тернопільщині затримали водія, який збив пішохода і втік з місця пригоди

10:23, 17 серпня 2017
Тернопіль
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Повідомляється, що водій не впорався з керуванням та допустив наїзд на пішохода, що йшов назустріч транспорту

Правоохоронці встановили особу водія / Фото УНІАН

На Тернопільщині затримали водія, який збив пішохода і втік з місця пригоди. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався  в селі Качанівка Підволочиського району.

Поліцейські з'ясували, що близько 21 год водій автомобіля ВАЗ 2101 не впорався з керуванням та допустив наїзд на пішохода, що йшов назустріч транспорту. 36-річного мешканця села Качанівка з переломами ніг та численними забоями направлено в районну лікарню.

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Правоохоронці встановили особу водія. Ним виявився мешканець села Оріховець. Чоловік у скоєному зізнався. В винуватця ДТП взято забори крові на вміст алкоголю, транспорт поміщений на арешт майданчик.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 286 ККУ (порушення правил ПДР).

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Теги: #аварія#ДТП на Тернопільщині#наїзд на пішохода#на тернопільщині затримали водія