На Тернопільщині 9-10 вересня відбудуться фестивалі «Борщівська вишиванка» та «Борщ-їв».

Як повідомили УНІАН організатори заходу, фест «Борщівська вишиванка» розпочнеться у суботу 9 вересня етнографічною виставкою «Борщівська народна сорочка» з фондів Борщівського обласного краєзнавчого музею.

Також у суботу відбудеться презентація колективного збірника поезій про вишиття «Яка у тебе гарна вишиванка», виставка робіт творчого об’єднання художників Борщівщини «Потік» та учасників пленеру «Красо моя, мій рідний краю», а о 17 год на майдані Свободи – телевізійний проект «Караоке на селі» за участю телеканалу «Перший Західний» і дуету «Ріка життя».

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У неділю запланований науково-практичний семінар, майстер-клас «Мережки та змережування», відкриття етнографічної виставки борщівської народної сорочки за авторів книги «Борщівська народна сорочка» Людмили та Олексія Покусінських, виставка-розпродаж робіт учнів загально-освітніх навчальних закладів району, презентація документального кінофільму «Спадок нації», етнографічне дефіле народного одягу.

О 13 год розпочнеться фестиваль борщу «Борщ-їв», в рамках якого проведуть майстер-клас з приготування борщу, частування борщем, приготованим сільськими господинями.

Завершить фестивалі концертна програма.