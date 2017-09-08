Студенти Тернопільського економічного університету погрожують протестами, якщо в місті не постачатимуть гарячу воду

11:12, 08 вересня 2017
Тернопіль
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У разі відсутності гарячої води студенти застерігають, що з 14 вересня розпочнуть акції протесту.

/ фото teren.in.ua

Студенти Тернопільського національного економічного університету погрожують акціями протесту, якщо в місті не розпочнеться постачання гарячої води.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в листі голови профкому студентів ТНЕУ Антона Шевчука до директора КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» Андрія Чумака.

В листі зазначається, що виш не має жодних боргів перед підприємством, а отже студенти розраховують на гарячу воду, адже в платі за гуртожиток закладена частина коштів і за цю послугу.

У разі відсутності гарячої води студенти застерігають, що з 14 вересня розпочнуть акції протесту.

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У Тернополі постачання гарячої води припинили влітку під приводом планових ремонтних робіт у котельнях. Згодом надання послуги відновили на кілька днів з нагоди Дня незалежності та Дня міста.

Після цього теплу воду знову не постачають, мотивуючи це великими боргами населення перед підприємством.

Водночас в місцевих ЗМІ з’являються замовні матеріали, в яких мусується думка, що доки тернополяни не погодяться на переведення котелень на торф’яне паливо, проти чого протестує громадськість та екологи, постачання гарячої води не відновлять.

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Теги: #гаряча вода у Тернополі#протест студентів#студенти ТНЕУ