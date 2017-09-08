На Тернопільщині виявили масову незаконну вирубку дерев

11:22, 08 вересня 2017
Тернопіль
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Незаконну рубку 79 дерев виявила у лісосмузі відводу автодороги Н-02 Львів-Тернопіль під час перевірки оперативної інформації. 

фото УНІАН

На Тернопільщині виявили незаконну вирубку дерев.

Як повідомили УНІАН в обласній Державній екологічній інспекції, незаконну рубку 79 дерев виявила у лісосмузі відводу автодороги Н-02 Львів-Тернопіль під час перевірки оперативної інформації.

Своє відношення до самовільної рубки суб’єкт господарювання, який здійснює будівництво адміністративно-складського приміщення на суміжній з порушенням ділянці, заперечує. Сума завданих збитків за даним фактом склала 114 тис. грн.

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Вбачаючи ознаки злочину, передбаченого ст. 246 Кримінального Кодексу України, матеріали перевірки направлено для вжиття заходів у межах компетенції до Тернопільського РВ ГУНП в Тернопільській області.

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Теги: #незаконна вирубка дерев#дерева на Тернопільщині