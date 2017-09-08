Окрема Тернопільська артилерійська бригада святкує сьогодні своє 3-річчя.

Як повідомили УНІАН в артбригаді, з цієї нагоди сьогодні на території артилеристів пройде День відкритих дверей.

В його рамках відбудеться дефіле військового оркестру, усім бажаючим продемонструють артилерійську техніку та озброєння, розкажуть про військову службу за контрактом.

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В рамках святкувань також заплановані показові виступи з рукопашного бою, показові виступи українського козацтва з мечами та шаблями, виставка картин Миколи Мамчура.

Завершиться святкування концертом гурту «Фамажор».