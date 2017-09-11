Жителька Тернопільщини втратила 162 тисячі, перерахувавши гроші шахраям за начебто виграний автомобіль

Жителька Тернопільщини втратила 162 тис. грн, перерахувавши гроші шахраям за начебто виграний автомобіль.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, жінці на мобільний телефон прийшло смс-повідомленню про виграш автомобіля "Skoda". Жінка переглянула сайт «організаторів лотереї», після цього зателефонувала за вказаним в смс номером, де їй підтвердили, що в лотереї виграв саме її номер телефону, рахунок якого жінка поповнювала через платіжні термінали.

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Жінці також пояснили, що для отримання автомобіля їй потрібно лише заплатити податок на виграш, а також послуги перевезення авто до Тернополя.

Відтак жителька Чорткова перерахувала 162 тис. грн на вказані їй рахунки.

Невдовзі вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв і наприкінці минулого тижня звернулася в поліцію.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.