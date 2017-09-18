На Тернопільщині внаслідок зіткнення комбайна з іномаркою госпіталізовано 4 осіб

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася учора 17 вересня в селі Крогульці Гусятинського району, де зіткнулися автомобіль Volkswagen Polo та комбайн.

За даними правоохоронців, водій комбайну марки CLAAS Mega 360 з причепом рухався у колоні з іншими комбайнами. Не переконався у безпечності маневру, він почав повертати вліво, аби з'їхати на польову дорогу.

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В цей момент в попутному напрямку їхав Volkswagen Polo, який саме обганяв колону комбайнів.

В результаті легківка врізалася в комбайн.

До лікарні бригада швидкої допомоги з травмами доправила чотирьох пасажирів іномарки. Серед них двоє неповнолітніх. У потерпілих травми та забої.

Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 ч .1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).