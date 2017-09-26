Суд відмовив міському голові Тернополя у задоволенні позову до місцевої журналістки

Волочиський районний суд відмовив міському голові Тернополя Сергію Надалу у задоволенні позову до журналістки місцевого видання «Номер один» Тетяни Колеснік. Як передає кореспондент УНІАН, про це Колеснік повідомила сьогодні на своїй сторінці в Фейсбуці.

За її словами, судова тяганина тривала два роки. Спочатку справу розглядав Тернопільський міськрайоний суд, однак згодом суддя прийняла рішення передати слухання справи за місцем прописки відповідача у Волочиський районний суд.

Читайте такожНа Тернопільщині суд зобов’язав орендаря повернути земельну ділянку вартістю 152 мільйони гривень через несплату орендної плати

У суді Надал вимагав спростування фактів, викладених в статті-передруку на одному місцевих з сайтів, до якого, як переконує Колеснік, вона на момент публікації вже не мала жодного стосунку, а також 20 тис. грн компенсації моральних збитків.

Колеснік даний судовий позов повְ’язує із спробою психологічного тиску на неї через журналістські розслідування, які вона публікує в виданні «Номер один» і викриває різноманітні оборудки місцевої влади.

Читайте такожНа Тернопільщині прокуратура не дала виплатити 32 мільйона гривень фірмі, яка неякісно відремонтувала дорогу

«А ось і не всі судді бояться нашого "грізного" мера! Надал хотів мене засудити (покарати?) за мої журналістські публікації в газеті, але... трохи не вийшло. Після дворічного розгляду спочатку в Тернополі, а згодом у Волочиську, суд відмовив Сергію Віталійовичу. Особливо потішив ось цей абзац у рішенні суду: "Позивач по справі, як міський голова м.Тернополя, є публічною особою. Обираючи свою посаду та погоджуючись бути міським головою, позивач залишив себе відкритим для суворої критики і пильного нагляду, це тягар, який публічна особа має прийняти в демократичному суспільстві», – написала Колесенік під скан-копією постанови суду, розміщеною у Фейсбуці.

У постанові суд відмовив позивачу у задоволенні його позову про захист ділової репутації, спростування неправдивої інформації та відшкодування моральної шкоди.

Водночас в документі сказано, що представник позивача має право оскаржити рішення до апеляційного суду Хмельницької області через Волочиський районний суд протягом 10 днів з дня його проголошення.