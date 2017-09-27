На Тернопільщині затримали наркоторговця, який продавав макову соломку

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про постійний продаж великої партії наркотиків в управління протидії наркозлочинності ГУНП в Тернопільській області надійшло на початку вересня.

У ході проведених слідчо-оперативних заходів з'ясувалося, що наркобізнес на Бережанщині організував в помешканні своєї подруги уродженець Івано-Франківської області, який уже неодноразово відбував покарання за наркотики, грабежі та майнові злочини.

Цього разу чоловік вирішив налагодити бізнес з торгівлі маковою соломкою, яку реалізовував лише великими партіями. Його клієнтами були наркозалежні жителі обласного центру. Канали надходження встановлюють оперативники.

200-грамову склянку меленої соломки зловмисник продавав за 130 грн, при цьому мінімальна партія складала 1 кг.

Товар чоловік вдома не зберігав, а облаштував сховки по селу.

Правоохоронці провели контрольну закупку. Придбали у бізнесмена 20 склянок соломки на суму 2,4 тис. грн.

Після цього у ході проведеного санкіонованого обшуку працівники управління протидії наркозлочинності вилучили у чоловіка шприци, приладдя для виготовлення опіуму.

Жителя Івано-Франківської області затримали відповідно до статті 208 КПК. Йому інкримінують ст. 307 ч. 2 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, вчинене повторно).