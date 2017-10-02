На Тернопільщині 36-річний чоловік через ревнощі убив свого 63-річного товариша. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася у селі Дибще Козівського району.

Чоловік увечері повернувся додому, однак жінка чомусь довго не відчиняла дверей. А коли вже добре роздратований він зайшов до хати, застав там свого товариша, з яким неодноразово випивав. Ревнивець розлютився та, незважаючи на заперечення дружини і те, що в хаті перебували ще двоє переляканих дітей, почав з криками та погрозами з’ясовувати стосунки.

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Під час сварки господар схопив дошку та сильно вдарив нею гостя по голові.

Привести потерпілого до тями нападнику не вдалося і замість викликати лікарів, він вирішив відвезти побитого до його дому в сусідньому селі на тачці.

В дорозі травмований чоловік помер. Вранці на польовій дорозі між селами Комарівка та Дибще школярі знайшли тіло чоловіка без ознак життя та викликали фельдшера, а той – поліцейських.

Працівники поліції оперативно розшукали підозрюваного. Той у скоєному зізнався.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ККУ (умисне вбивство).