У Тернополі в центрі міста на даху виявили тіло повішаного чоловіка. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повішане на кабелі тіло виявили сьогодні працівники кабельних мереж, вони одразу зателефонували на лінію "102".

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На місце події виїхала слідчо-оперативна група та судмедексперт. При попередньому огляді тіла фахівці не виявили слідів насильницької смерті. Чоловік закінчив життя самогубством, повісившись на кабелі електромереж. Поруч стояла драбина.

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За припущенням судмедекспертів, сталося це добу-дві тому. Наразі фахівці встановлюють особу загиблого, а також з'ясовують, чи залишив він якусь передсмертну записку.

Відпрацьовують оперативники версію про те, що загиблий – особа, яка перебувала у розшуку за підозрою у нападі та пограбуванні в одному із гральних закладів Тернополя.