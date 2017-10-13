Фермерське господарство «Гадз» підписало угоду про експорт яблук в провінцію Донг Най.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, дану угоду було підписано сьогодні під час зістрі керівництва області та бізнесменів з генеральними директорами в’єтнамських компаній

Зокрема у заході взяв участь постійний представник адміністрації цієї провінції Тран Ван Ван.

В’єтанмськими інвесторами у Тернополі вже побудовано 3 фабрики з виготовлення макаронних виробів, з виробництва спортивного взуття та верхнього одягу. А також студенти провінції Донг Най навчалися в тернопільських навчальних закладах.

«Ми плануємо й надалі розвивати нашу співпрацю. Адже сьогодні потенційних інвесторів цікавить можливість реалізації інвестиційних проектів у Тернопільській області, зокрема, в сферах сільського господарства й туризму. Цікавляться вони також можливістю реалізації будівельних ініціатив, а саме відкриття готелів. Ми також у цьому зацікавлені, особливо, враховуючи туристичний потенціал нашого краю. Водночас, у планах – розширення експорту продукції тернопільських виробників на ринках В’єтнаму та Азії, і в цьому напрямку у нас можуть бути добрі можливості. Знаємо також, що на в’єтнамському ринку є потреба і в зерні, і в горілчаній продукції та в інших видах продукції сільськогосподарського спрямування. До того ж з боку обласної адміністрації ми робимо все, аби бізнес почувався комфортно. Невипадково ж наша область входить у трійку областей з найбільш привабливим інвестиційним кліматом в Україні, та у п’ятірку областей за динамікою залучення інвестицій», – сказав голова ТОДА Степан Барна.

У свою чергу представники в’єтнамського бізнесу також висловили сподівання на подальшу співпрацю та її успішний розвиток.

Довідка УНІАН. Зовнішньоторговельний оборот товарами області з Соціалістичною Республікою В’єтнам за січень-липень 2017 року склав 662,7 тис. дол. США. Обсяг експорту товарів склав 551,8 тис. дол. США, а це у 4 рази більше, ніж за попередній період минулого року. Імпорт – 110,9 тис. дол. США (на 37% більше, ніж за попередній період минулого року).

Область експортувала: м'ясо та харчові субпродукти (61,6%), зернові культури (20,3%), деревину і вироби з деревини (18,2%). Імпортувала: рибу і ракоподібні (76,4%), каву, чай, прянощі (20,7%).

У квітні 2017 року у селі Заруддя Зборівського району утворено спільне українсько-в’єтнамське підприємство ТОВ «ОРІЕНТ ІНВЕСТМЕНТ», що спеціалізується на переробці пластику та виробництві пластикових труб.