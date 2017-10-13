У Тернополі оштрафували водія маршрутки за проїзд на червоне світло світлофора.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополі, маршрутку №15, водій якої проїхали на заборонений сигнал, екіпаж патрульної поліції побачив учора на вул. Руській близько 11 год ранку.

Поліцейські зупинили правопорушника. Водій визнав своє порушення.

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Щодо нього складено адмінпротокол згідно з яким порушник має сплатити 425 грн штрафу. У разі ж його несплати впродовж 15 днів розмір штрафу подвоїться.