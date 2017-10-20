У Тернополі нетверезий водій після зупинки при спробі втекти ледь не збив поліцейського

У Тернополі нетверезий водій після зупинки ледь не збив поліцейського. Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, інцидент стався учора на вул. Липовій.

На лінію 102 надійшло повідомлення, що водій Honda Accord перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Даний транспортний засіб патрульні зупинили за орієнтуванням. Водій спершу не заперечував, що випив, а потім зачинився в автомобілі і помінявся місцями з дружиною. Мовляв, це вона була за кермом.

Коли ж побачив, що інспектори не збираються його відпускати, завів двигун і ледь ненаїхав на одного з них.

Один з полійцеських змішений був заскочити в авто і заглушити мотор.

Після цього інспектори застосували до правопорушника фізичну силу та одягли на нього кайданки.

На водія патрульні склали два протоколи: за непокору законній вимозі працівника поліції та керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Вміст алкоголю в його крові перевищував у 10 разів допустиму норму.