Поліція розшукує 18-річну тернополянку, яка пропала без вісті 10 жовтня. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про зникнення Тернопільські Мар’яни Процишин повідомила її сестра.

Місцеперебування дівчини невідоме з 10 жовтня, на дзвінки вона не відповідає.

Правоохоронці закликали усіх, хто має інформацію про перебування дівчини, повідомляти за номерами (0352) 27-11-, 27-10-71, 27-14-34.