Службою автомобільних доріг Тернопільщини до роботи в осінньо-зимовий період підготовлено 157 одиниць техніки

Службою автомобільних доріг у Тернопільській області до роботи в осінньо-зимовий період підготовлено 157 одиниць техніки (69,1 % від наявної кількості). Як передає корепсондент УНІАН, про це під час засідання колегії ОДА повідомив начальник Служби автомобільних доріг області Богдан Юлик.

За його даними, отримано 44 вагони технічної солі, відремонтовано наявні в господарствах 1,2 тис. снігозатримуючих щитів (100% від планової потреби).

«Орієнтовна потреба в коштах для заготівлі протиожеледних матеріалів та техніки складає 12 млн грн, з них оплачено 7.14 млн. грн. З залученою технікою сторонніх організацій на зимовому утриманні працюватиме 200-250 одиниць, з них очисної – 150-170 одиниць», – розповів Юлик.

За його даними, в останні роки САД не в змозі проводити зимове утриманя автодоріг без потужної техніки таких підприємств, як ТзОВ «Техно-Буд-Центр» та «Авакс-Проф», які обслуговують 172 км доріг, мають 11 потужніх навантажувачів, 6 автогрейдерів, 2 бульдозери, 18 піскорозкидачів, тягачі, трактори К-701,Т-150 та інші механізми.

«Вказані підприємства самостійно заготовляють посипальні протиожеледні матеріали та технічну сіль для іх приготування і на даний час забезпечені необхідним обсягом їх потреби.

Крім цього наявні 16 ділянок на дорогах державного значення із зверхнормативними ухилами, які потребують постійної присутності в зимовий період потужньої техніки, на яких проводиться цілодобове відеоспостереження 17-ма відеокамерамиі та залучаються ці підприємства, що дозволяє забезпечити безперебійний рух в зимовий період», – повідомив Юлик.

Заготовлено уже більше 23 тис. т піску та фрикційних матеріалів (60% від планової потреби) та понад 3 тис. т технічної солі (70% від планової потреби).