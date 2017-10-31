Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна запросив дітей зі Слов’янска відсвяткувати на Тернопільщині різдвяні та великодні свята. Як повідомили УНІАН в прес-службі ТОДА, відповідне запрошщення він озвучив під час зустрічі із командою «Друге дихання» зі Слов’янська Донецької області, яка приїхала в Тернопіль на 25-ий чемпіонат України з інтелектуально-розвиваючих ігор «КРОКС».

Барна зауважив, що такі заходи мають надзвичайно велике значення, а тому максимально підтримуються облдержадміністрацією.

«Я радий, що ви до нас приїхали, адже в умовах, коли країна потерпає від російського агресора, нам як ніколи потрібно гуртуватися та об’єднуватися спільними позиціями, поглядами, рішеннями, проектами. Наші хлопці з області тривалий час дислокувалися під Слов’янськом. Тому ми також маємо, що обговорити. Я щиро вдячний вам та вашим батькам за вашу позицію і запрошую вас провести на Тернопільщині різдвяні та великодні свята», – сказав Барна під час спілкування з дітьми.

Учні Слов’янської ЗОШ №11 – єдина команда зі східної України приїхали на «КРОКСі». Загалом у чемпіонаті, який тривав у Тернополі упродовж трьох днів, брали участь 14 команд.

Організатором чемпіонату виступила Тернопільська ЗОШ №10. Змагання складалися із трьох блоків завдань – спортивні, інтелектуальні та розвиваючі.