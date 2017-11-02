На Тернопільщині направили до суду обвинувальний акт щодо керівника комунального підприємства за хабара

Прокуратура Тернопільщини скерувала до суду суду обвинувальний акт щодо керівника комунального підприємства за отримання 600 доларів хабара.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, слідством встановлено, що на початку травня 2017 року керівник підприємства у своєму службовому кабінеті одержав від місцевого підприємця неправомірну вигоду в сумі 600 доларів США за вплив на посадовця Тернопільської міської ради.

За ці гроші чиновник пообіцяв бізнесмену погодження місця розташування трьох тимчасових споруд в обласному центрі на вул.15 Квітня, вул. Живова та вул. Чорновола.

Слідство, процесуальне керівництво у якому здійснювала прокуратура Тернопільської області,

Щодо нього було відкрито кримінальен провадження за ч.2 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди).