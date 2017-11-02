На Тернопільщині направили до суду обвинувальний акт щодо керівника комунального підприємства за хабара

15:28, 02 листопада 2017
Тернопіль
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За хабар чиновник пообіцяв бізнесмену погодження місця розташування трьох тимчасових споруд в обласному центрі.

Мова йде про хабар у 600 доларів / фото facebook.com/LarysaSargan

Прокуратура Тернопільщини скерувала до суду суду обвинувальний акт щодо керівника комунального підприємства за отримання 600 доларів хабара.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, слідством встановлено, що на початку травня 2017 року  керівник підприємства у своєму службовому кабінеті одержав від місцевого підприємця неправомірну вигоду в сумі 600 доларів США за вплив на  посадовця  Тернопільської міської ради.

За ці гроші чиновник пообіцяв бізнесмену погодження місця розташування трьох тимчасових споруд в обласному центрі на вул.15 Квітня, вул. Живова та вул. Чорновола.

Слідство, процесуальне керівництво у якому здійснювала прокуратура Тернопільської області,

Щодо нього було відкрито кримінальен провадження за ч.2  ст.  369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди).

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