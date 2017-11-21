У Тернополі відбулися урочистості з нагоди Дня Гідності та Свободи. Як передає кореспондент УНІАН, вшанували пам'ять Героїв на площі Героїв Євромайдану прийшли представники влади та громадськості, військовослужбовці, правоохоронці, молодь.

«Події Революції Гідності говорять про те, що у нас були великі попередники. Завжди українці об’єднувалися у складні часи і з гідністю виступали за свою свободу. У 2004 році всупереч злочинним діям тодішньої влади українці об’єдналися і вийшли на перший Майдан. Після цього люди, які розчарувалися, говорили, що українці більше не об’єднаються, більше не виступлять за свої права та свободи, але на весь світ було продемонстровано, що це не так і в українських жилах тече козацька кров», – сказав під час виступу заступник голови ТОДА Юрій Юрик.

Він додав, що вдруге у 2013-2014 роках українці показали на весь світ свою гідність, об’єднавшись і виступивши з мирними акціями протесту.

«Весь світ був здивований і вражений тими подіями, які були на Майдані. Злочинний режим змусив українців до радикальних дій. Небесна Сотня – це вияв великої мужності, великої Гідності і боротьби за Україну. Люди поклали своє життя заради того, щоб Україна звільнилася. Ми завжди повинні пам’ятати героїчні вчинки Небесної Сотні та наших воїнів, які віддали своє життя на сході України», – сказав Юрик.

Під час молебню за душі полеглих Героїв «Небесної Сотні» протоієрей УПЦ КП Євген Заплетнюк закликав присутніх згадувати героїв не лише у святкові дні календаря.

«А згадувати кожного дня, запитуючи себе про те, що кожен з нас зробив для того, щоб продовжити їхню працю. Вони розпочали боротьбу за незалежність, яка продовжується і до нашого часу. Кожен з нас сьогодні випробовується своєю вірою та патріотизмом, своєю любов’ю до України. Мало говорити, що ти її любиш, що можеш усе віддати заради України, але важливо кожного дня на своєму місці не залежно від того, де знаходишся, ким працюєш, продовжувати їхню працю. Вони віддали життя і ми їхні боржники. Сьогодні продовжується війна на сході України, тому ми повинні підтримувати наших воїнів», – зауважив Заплетнюк.

У Тернопільській області протягом кількох років встановлено 75 пам’ятних знаків на честь Героїв «Небесної Сотні».