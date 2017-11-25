На Тернопільщині відкрили елеватор за 5 мільйонів євро (фото)

На Тернопільщині відкрили елеватор за 5 млн євро.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністарції, елеватор відкрили учора в селі Дзвиняч Заліщицького району.

Участь у відкритті взяли перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, голова ТОДА Степан Барна.

«Підприємство, яке ми сьогодні відкриваємо, почало будуватися в травні минулого року й менш ніж через півтора року ми вже здаємо першу чергу. Це свідчить про те, що держава радикально змінила підходи у питаннях лібералізації умов розвитку бізнесу. Особливістю нашої спільної командної роботи є максимальна підтримка бізнесу й допомога у розвитку підприємств на території області, адже це у подальшому забезпечує створення нових робочих місць», – сказав під час виступу Барна.

Він додав, що за підсумками минулого року вперше за кілька останніх років на Тернопільщині відстежується позитивна динаміка щодо створення на теренах області нових підприємств. Лише за 10 місяців поточного року на Тернопільщині зареєструвалися понад 4 тисячі 300 суб’єктів господарювання, понад 45 тис. осіб були працевлаштовані.

«Перш за все висловлюю щиру вдячність місцевій владі та інвесторам. Тепер на заліщанській землі запрацює одне із передових підприємств, що формуватиме нову економічну та господарську Україну. Поєднання іноземних технологій, професійних навиків українських інженерів та зусиль громади допомогли реалізувати цей проект. Функціонування цього комплексу тягне за собою здешевлення затратного механізму та зменшення витрат енергоспоживання. І найважливіше — сьогодні ми формуємо систему ефективного збереження зерна і даємо можливість для формування ланцюга додаткової вартості для випічки хліба, різних солодощів, виробництва олії та її розливу», – сказав під час виступу Кубів.

Будівництво комплексу зберігання зерна розпочалося у травні минулого року. Його потужність становить 90 тис. т. Запуск першої черги потужністю 30 тис. т. відбулося сьогодні, 24 листопада. Запуск другої черги потужністю 60 тис. т. планується у 2019 році.

Загальна вартість будівництва комплексу становить 300 млн. грн, вартість першої черги комплексу – 150 млн. грн (5 млн. євро). Будівництво проводиться за кошти ТзОВ „Рентком” (м. Львів). При запуску першої черги створено 67 робочих місць, середньомісячна заробітна плата планується 5-6 тис. гривень. Комплекс створений для закупівлі та зберігання з подальшою переробкою сировини масляних культур на підприємствах ТзОВ „Рентком”, які знаходяться в с. Дзвиняч Заліщицького району та м. Львів. У подальшому планується будівництво заводу з переробки масляних культур (соя, ріпак, соняшник) потужністю 15 тис. т в місяць (180 тис. Т в рік) на території Дзвиняцької сільської ради. Після відкриття даний комплекс буде зареєстрований у Заліщицькому районі.