На Тернопільщині за 10 місяців товарообіг збільшився на 21% і склав 559 млн дол

На Тернопільщині за 10 місяців товарообіг порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшився на 21% і склав 559 млн дол. США. Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, зокрема імпорт товарів зріс на 24% порівняно з минулорічним показником і склав 289,2 млн дол. США. На 18% зросли обсяги експортних операцій – до 269,8 млн дол. США.

Оформлено 423,3 тис. тон вантажів, в тому числі 112,7 тис. тон на імпорт та 310,6 тис. тон - на експорт.

Загалом на обліку у Тернопільській митниці ДФС станом на початок листопада перебувало 1 тис. 394 суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

Зовнішньоекономічні операції проводилися з торговельними партнерами із 85 країн світу. Традиційно перші позиції займають Польща (54,2% від усього товарообігу), Німеччина (9,7%), Білорусь (4,7%), Італія (3,2%), Швеція (2,8%) та Нідерланди (2,7%). У географічному розрізі найбільше товарів (за вартістю) в область надійшло з Польщі (48,1% від усього імпорту), Німеччини (16,6%), Італії (4,2%), Великобританії (3,9%) та Нідерландів (1,7%).

Експорт товарів (за вартістю) здійснювався до таких країн Європейського співтовариства, як Польща (59,1% від усього експорту), Нідерланди (3,2%), Німеччина (2,9%), та до таких країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав, як Білорусь (11,1%) і Казахстан (2,6%).

Здебільшого експортували електроустаткування (44,8% від загальної частки експортованих товарів), м'ясо яловичини (10,6%), олію рослинного походження (4,7%), білкові речовини (казеїн технічний) (4,7%), освітлювальні прилади (4,4%), інші товари (30,7%).

Серед імпортованих товарів переважали електроустаткування (проводи та арматура ізольовані, радіотехнічні пристрої тощо) (33,2% від загальної частки імпортованих товарів), механічне обладнання (14,4%), транспортні засоби (12,2%), полімерні матеріали, а це сировина для виробництва поролону, вироби з пластмаси (10,3%), риба (4%) та інші товари (25,9%).