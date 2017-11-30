На Тернопільщині загорівся гараж з 4-ма автобусами, вогнем знищено NEOPLAN (фото)

На Тернопільщині загорівся гараж з 4-ма автобусами, вогнем знищено NEOPLAN. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 29 листопада о 23.55 на пункт зв’язку 4 - Державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу гаража на території автотранспортного підприємства.

Прибувши на місце виклику рятувальники встановили, що горить гараж, в якому знаходяться 4 автобуси, площа пожежі становила 200 кв м. Для більш ефективного гасіння пожежі та порятунку майна і транспортних засобів, було вирішено направити на місце події пожежну команду селища Вишнівець та резервний караул ДПРЧ-4.

Завдяки злагодженим діям рятувальників о 00.52 здійснено локалізацію пожежі, а ще через 22 хв її повністю ліквідовано.

Під час гасіння врятовано три автобуси SKANIA та гаражне приміщення.

Вогнем знищено один автобус NEOPLAN, 20 вікон, електроінструменти, ручні інструменти, деталі до автобусів, оздоблення стін та стелі гаражу.

Причина та збитки пожежі встановлюється.

На місці пожежі загиблих та потерпілих не виявлено.