На Тернопільщині загорівся гараж з 4-ма автобусами, вогнем знищено NEOPLAN (фото)

10:39, 30 листопада 2017
Тернопіль
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На місці пожежі загиблих та потерпілих не виявлено.

фото прес-служби ДСНС на Тернопільщині

На Тернопільщині загорівся гараж з 4-ма автобусами, вогнем знищено NEOPLAN. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 29 листопада о 23.55 на пункт зв’язку 4 - Державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу гаража на території автотранспортного підприємства.

фото прес-служби ДСНС на Тернопільщині

Прибувши на місце виклику рятувальники встановили, що  горить гараж, в якому знаходяться 4 автобуси,  площа пожежі становила 200 кв м. Для більш ефективного гасіння пожежі та порятунку майна і транспортних засобів, було вирішено  направити  на місце події  пожежну команду селища Вишнівець та резервний караул ДПРЧ-4.

фото прес-служби ДСНС на Тернопільщині

Завдяки злагодженим діям рятувальників о 00.52 здійснено локалізацію пожежі, а ще через 22 хв її повністю ліквідовано.  

Під час гасіння врятовано три автобуси SKANIA та гаражне приміщення.

фото прес-служби ДСНС на Тернопільщині

Вогнем знищено один автобус NEOPLAN, 20 вікон, електроінструменти, ручні інструменти, деталі до автобусів, оздоблення стін та стелі гаражу.

Причина та збитки пожежі встановлюється.

На місці пожежі загиблих та потерпілих не виявлено.

фото прес-служби ДСНС на Тернопільщині

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Теги: #новини Тернопільщини#згорів гараж