На Тернопільщині під час реформування медичної галузі збудують 12 нових амбулаторій.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це заявив начальник управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Володимир Богайчук під час колегії.

«Зараз ми працюємо над створенням структури госпітальних округів. З нового року на ланку первинної медицини за ініціативою Президента України Петра Порошенка мають виділити 4 млрд грн, з них 178 млн грн очікуємо отримати на нашу область. Тому хочемо максимально раціонально використати ці кошти на забезпечення транспортом, обладнанням, житлом, будівництвом нових амбулаторій наші села. Попередньо, плануємо побудувати 12 нових амбулаторій, у 53 амбулаторіях – провести реконструкцію. Деякі амбулаторії реорганізуємо. Ми сьогодні поставили собі за мету – змінити мережу для того, щоб жителі області отримували якісні медичні послуги», – сказав Богайчук.

Читайте такожТернопільщина першою в Україні презентувала електронну картку пацієнта (фото)

За його словами, з нового року до 1 липня медична галузь ще фінансуватиметься з медичної субвенції та коштів Національної служби здоров’я, яка буде створена в грудні. А вже з 1 липня 2018 року медицина перейде на нову форму фінансування і фінансуватиметься з Національної служби здоров’я, яка в перспективі буде проплачувати за медичні послуги.

«Сьогодні ми радикально змінюємо систему охорони здоров’я, підхід до проплати за надання медичної послуги, відношення лікаря-пацієтна. І я переконаний, що до кінця 2018 року ми радикально змінимо саму систему, а кінцевим результатом будуть якісні медичні послуги, які отримуватиме пацієнт», – наголосив Богайчук.