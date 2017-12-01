На Тернопільщині судитимуть чотирьох хуліганів, що побили бійця АТО, який заступився за дівчину

На Тернопільщині скеровано до суду провадження щодо 4 хуліганів, які побили бійця АТО. Як пвоідомли УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що 27 червня 2017 року близько 23 год 4 жителів м. Ланівці, перебуваючи на зупинці громадського транспорту в с. Якимівці Лановецького району, грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, нанесли численні удари жителю Лановеччини.

Потерпілий, який є учасником АТО, намагався припинити хуліганські дії, заступився за дівчину, проте сам постраждав від дій зловмисників, в результаті чого потрапив в реанімацію.

Щодо зловмисників було відкрито кримінальне провадженні за ч.2 ст. 296 (хуліганство), ст.128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України.