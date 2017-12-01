Жителі Тернопільщини можуть обрати собі лікаря через інтернет

Жителі Тернопільщини можуть через інтернет обрати собі лікаря. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, на цьому під час колегії ОДА наголосив голова ТОДА Степан Барна.

Він зазначив, що підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості є одним з основних напрямів державної політики у сферах охорони здоров'я та регіонального розвитку. А одним із стратегічних кроків для реалізації цих задумів стала комп’ютеризація первинної ланки медицини.

«Електронна система обліку інформації повинна забезпечити людині вільний вибір лікаря, не зважаючи на місце реєстрації, та отримання якісних медичних послуг. З цією метою в липні 2017 року в Тернопільській області на першому етапі створено електронний реєстр пацієнтів. До бази даних внесли 900 тис. жителів та модернізовано портал Управління охорони здоров'я облдержадміністрації. Відтак, тепер на офіційному веб-сайті управління пацієнт може ознайомитись з базою даних лікарів області та обрати собі лікаря», – зауважив голова ОДА.

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Він додав, що жителі області мають укласти декларації про вибір лікаря первинної медичної допомоги.

«З 1 квітня до 1 липня 2018 року кожен має обрати собі лікаря. Для тих, хто не впорається, є так звані «вікна можливостей». Перше – 1 липня 2018, друге – 1 жовтня 2018 року», – повідомив Барна.

За його словами, щоб забезпечити якісне надання медичних послуг, відбудеться впорядкування інфраструктури – замість старих будинків, побудованих за радянськими нормативами, будуть будувати нові ефективні медичні амбулаторії.

«Верховна Рада України вже прийняла внесений Президентом України законопроект №7117 «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості». Відтак, 4 мільярди гривень передбачено на підсилення медичної інфраструктури в сільській місцевості, закупівлю транспортних засобів, обладнання тощо. Тернопільщина з цих коштів має отримати 178 млн. грн. Ці кошти мають кардинально змінити обличчя сільської медицини. А в свою чергу – доступ до отримання якісної медичної допомоги дозволить забезпечити покращення, збереження і відновлення здоров’я жителів сільської місцевості», – підсумував Барна.