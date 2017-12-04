На Тернопільщині розшукують водія, який збив велосипедистку і втік з місця пригоди. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП сталася у селі Мушкатівка неподалік зупинки громадського транспорту.

Як встановила слідчо-оперативна група, на трасі Татарів-Косів-Борщів-Кам'янець-Подільський водій автомобіля збив мешканку села Турильче 1967 року народження, яка рухалася на велосипеді у попутному напряму з авто.

В результаті удару потерпілу з закритою травмою грудної клітки, переломами та саднами госпіталізували в травматологічне відділення Борщівської районної лікарні.

Зараз правоохоронці розшукують водія.