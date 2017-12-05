На Тернопільщині внаслідок ДТП госпіталізовано трьох осіб (фото)

На Тернопільщині внаслідок ДТП госпіталізовано трьох осіб. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія сталася між селами Староміщина та Скорики Підволочиського району.

Не розминулися автомобілі Opel Combo та ВАЗ-2106.

За попередньою інформацією, водій Opel не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з «Жигулем». В результаті удару до лікарні потрапила родина з ВАЗу.

У водія закрита черепно-мозкова травма, розсічена рана лоба, закрита травма коліна. У однієї пасажирки також закрита черепно-мозкова травма, травми тазу та рани голови. У іншої потерпілої медики констатували травми грудної клітки, переломи ребер та гомілки.

В обох водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.