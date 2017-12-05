На Тернопільщині в сільській школі модернізували систему опалення

На Тернопільщині у школі села Урмань Бережанського району встановили модернізовану систему опалення.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, під час робочої поїздки стан виконаних робіт перевірив голова ТОДА Степан Барна.

Він зазначив, що це непоодинокий приклад того, як в навчальних закладах області роблять навчання процес навчання затишним та комфортним. І

«У даній школі якраз триває робота над утепленням фасаду. Перекрили дах. Старі вікна вже замінили на нові. Також встановили нову систему опалення та паливні котли на дровах. А це дозволяє економніше обігрівати заклад й рівномірно утримувати тепло в усій школі. Відтак, дітям уже не доводиться сидіти на уроках у верхньому одязі та мерзнути, а навпаки – із задоволенням іти до школи та навчатися. Такі кроки є правильними та потрібними. Бо після завершення ремонтів ми будемо працювати над покращенням матеріально-технічної бази наших шкіл», – підкреслив Барна.