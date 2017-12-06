У Тернополі порушник на Mercedes важко травмував 21-річну перехожу

У Тернополі у ДТП важко травмовано 21-річну дівчину. Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, учора на пр. С. Бандери 37-річний водій Mercedes-Benz Sprinter порушив ПДР і здійснив наїзд на 21-річну дівчину.

Вона переходила дорогу в межах нерегульованого пішохідного переходу. Громадянку забрала карета швидкої. У неї, за попередніми даними, відкрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, церебральна кома.

Патрульні здійснили охорону місця події, викликали слідчих. За направленням слідчого, патрульні доставили водія до медзакладу для проходження огляду на визначення стану алкогольного сп’яніння.

За попередніми даними, водій був тверезим.