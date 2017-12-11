На Тернопільщині водій автомобіля смертельно травмував перехожого (фото)

10:09, 11 грудня 2017
Тернопіль
59 0

Водій стверджує, що обганяв велосипедиста і в якийсь момент його транспорт почало зносити, а потім викинуло на узбіччя, де він збив перехожого.

На Тернопільщині водій автомобіля смертельно травмував перехожого. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася неподалік села Лосятин Кременецького району на автодорозі Зборів-Залізці-Почаїв. Водій автомобіля OPEL Vivaro збив місцевого мешканця. Потерпілий йшов узбіччям у попутному з авто напрямку.

Водій стверджує, що обганяв велосипедиста і в якийсь момент його транспорт почало зносити, а потім викинуло на узбіччя, де він збив перехожого.

Автомобіль доправили на арештмайданчик, у водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. За попередньою інформацією, на момент ДТП він був тверезий.

За фактом смертельної ДТП відкрито кримінальне провадження.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #новини Тернопільщини#ДТП на Тернопільщині