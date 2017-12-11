На Тернопільщині водій автомобіля смертельно травмував перехожого (фото)

На Тернопільщині водій автомобіля смертельно травмував перехожого. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася неподалік села Лосятин Кременецького району на автодорозі Зборів-Залізці-Почаїв. Водій автомобіля OPEL Vivaro збив місцевого мешканця. Потерпілий йшов узбіччям у попутному з авто напрямку.

Водій стверджує, що обганяв велосипедиста і в якийсь момент його транспорт почало зносити, а потім викинуло на узбіччя, де він збив перехожого.

Автомобіль доправили на арештмайданчик, у водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. За попередньою інформацією, на момент ДТП він був тверезий.

За фактом смертельної ДТП відкрито кримінальне провадження.