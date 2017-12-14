На Тернопільщині поліцейські завадили спробі обікрасти вночі ювелірний магазин

На Тернопільщині поліцейські завадили спробі обікрасти ювелірний магазин. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про спробу проникнення в ювелірну крамницю, що знаходиться в Шумську на Ринковій площі, поліцейських Шумського відділення поліції сьогодні о 3.30 повідомив диспетчер поліції охорони.

Вже за три хвилини на місце події прибув наряд групи реагування патрульної поліції. Крадії, помітивши наближення поліцейської машини, втекли з місця злочину. За попередніми даними, зловмисників було щонайменше двоє.

Поліцейськими встановлено, що невідомі шляхом зриву навісних замків на металевій решітці та віджиму вхідних пластикових дверей, проникли в приміщення магазину, звідки намагалися викрасти металевий сейф з ювелірними виробами із золота та срібла.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.15 (замах на злочин) та ст.185 ч.3 (крадіжка) Кримінального кодексу. Тривають оперативно-слідчі дії з метою встановлення осіб зловмисників.