На Тернопільщині відновив роботу Борщівський спиртзавод.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, участь у відкритті заново запущеного підприємства взяли народний депутат України Олег Барна, заступник директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Василь Кічак, керівництво Борщівського району, керівництво заводу та колектив.

Борщівський спиртзавод спеціалізується на виробництві етилового ректифікованого спирту «Вища очистка» і «Люкс». Виробничі потужності – з переробки зернової сировини: 22 тис. т на рік (85 тонн/добу), з виробництва спирту: 854 тис. дал на рік (2,9 тис. дал/добу).

Читайте такожГолова Тернопільської ОДА Степан Барна ініціює переведення неефективних спиртзаводів області на виробництво біоетанолу

Протягом 2014-2015 років підприємство працювало з тривалими простоями. А у 2016 році і в січні-листопаді 2017-го підприємство виробничої діяльності взагалі не здійснювало. Утім, за час простою працівникам все одно виплачували мінімальну заробітну плату.

Відтак, під час робочого візиту керівника «Укрспирту» Юрія Лучечка на Тернопільщину та його зустрічі з головою ОДА Степаном Барною було було досягнуто домолвеності щодо якнайшвидшого відновлення роботи заводу.

Як результат – виробничі потужності підприємства запрацювали, розпочато переробку сировини і виробництво спирту. Заплановано, що до кінця грудня поточного року Борщівським МПД буде вироблено понад 60 тис. дал етилового спирту.