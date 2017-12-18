Керівництво Тернопільщини підписало меморандум про співпрацю з провінцією Донг Най для розвитку індустріальних парків

Провінція Донг Най (Соціалістична Республіка В’єтнам) та Тернопільська область підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у напрямку розвитку індустріальних парків.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, документ було підписано наприкінці минулого тижня у місті Б'єн Хоа.

Відповідно до підписаного документу, обидві сторони проведуть консультації з інвестиційних інновацій та разом шукатимуть шляхи розвитку діючих та створення нових індустріальних парків на обох територіях.

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Заплановано проводити зустрічі і дискусії між підприємцями з провінції Донг-Най та Тернопільської області з питань, що становлять взаємний інтерес.

Під час підписання меморандуму голова ТОДА Степан Барна зазначив, що область може похвалитися високорозвиненим сільськогосподарським комплексом з великими обсягами експорту продукції спиртової галузі, молока та птиці.

«Україна прийняла низку законодавчих актів щодо впровадження пільг для іноземних інвесторів», – поінформував Барна, додавши, що з 2022 року країна забезпечить повне звільнення від оподаткування імпорту певних видів машин та деталей машин.

У свою чергу, заступник голови Народного комітету провінції Тран Ван Вінь зазначив, що в його розпорядженні 32 промислові зони з більш ніж 1200 проектами прямих іноземних інвестицій, загальною вартістю близько 30 млрд доларів США.