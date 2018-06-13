"На Тернопільщині 80% реформ, які пропонує МОЗ, уже реалізовано"

– Що зроблено в області останнім часом для покращення якості надання медичних послуг?

– Ми почали реформування медицини, коли прийшла команда голови облдержадміністрації Степана Барни. Розуміли, що треба розділити первинний, вторинний і третинний рівні допомоги. Насамперед побачили, що третинна допомога в нас суттєво відстає від інших областей, які почали прогресивно рухатися вперед. На Тернопільщині не було де провести нормальну діагностику серцевих захворювань, онкозахворювань. Тому почали робити кроки щодо змін на третинному рівні.

Обласна університетська лікарня та онкодиспансер мають надавати спеціалізовану допомогу. Насправді ж надавали такі послуги, які б мали надавати районні лікарні. В обласних закладах треба допомагати вирішувати вже складні випадки, натомість сюди скеровували на обстеження. Або пацієнти самі приїжджали, бо хотіли лікуватися в обласному закладі. Фактично обласна клінічна лікарня виконувала функції районної. Це при тому, що в університетській лікарні працюють професори.

Тому ми вирішили змінити структуру обласних закладів. Прийняли рішення створити кардіоцентр на базі обласної університетської лікарні. Два роки тому ми отримали 20 млн грн субвенції. 6 млн скерували на ремонтні роботи, реконструкцію операційної, реанімації, створення кардіо-хірургічного відділення. А на 14 млн грн закупили обладнання для того, щоб можна було проводити операції на відкритому серці: апарати штучного кругообігу, апарати анестезії, інші.

Дуже важливо стояло питання закупівлі ангеографа, який би дозволяв підняти рівень надання допомоги. Бо з ним вже можна проводити обстеження судин, що потрібно як кардіохірургам, так і нейрохірургам і судинним хірургам. Для Тернопільщини, де кожен третій хворіє серцево-судинними захворюваннями, придбання ангеографа було дуже актуальним.

З тих 20 млн грн ми не могли купити ангеограф за браком коштів. Але ми отримали його завдяки реалізації проекту державно-приватного партнерства. Нам надали сучасний, один із найпотужніших ангеографів в оренду за 1 грн в рік. Німецький інвестор за свої гроші придбав техніку, зробив ремонт і встановив цей апарат. При цьому інвестор зароблятиме на комплектуючих, реактивах. А коли на Тернопільщину приїжджав прем’єр-міністр і побачив, що в нас немає ангеографа, то запропонував купити його за кошти держави. Півроку тому ми встановили один ангеограф завдяки підтримці інвестора, другий маємо отримати наприкінці цього року, він вже проплачений державою.

Для нас це дуже позитивно, бо для проведення операцій на відкритому серці потрібно два ангеографи. До того ж, завдяки державному ангеографу ми зможемо здешевити послуги, адже буде конкуренція.

Також велику увагу приділяємо кадрам. Бо мало лише сучасного обладнання. Ми зібрали місцевих фахівців і запропонували їм самостійно пройти навчання: інститути Амосова, Тодурова, Польща, Німеччина. Два кардіохірурги вже пройшли навчання і готові приступати до складних операцій.

Також ми надали преференції і відомий досвідчений кардіохірург з Одеси Роман Лекан висловив готовність переїхати до нас і працювати в нашому кардіоцентрі. В медуніверситеті буде нова кафедра кардіохірургії, куди його візьмуть професором.

Планували відкрити карідоцентр цього року, але оскільки отримуємо ще один ангеограф, то ще треба буде його встановити. Отже відкриємо кардіоцентр вже наступного.

Результати аналізів в райони присилатимуть електронною поштою

– Натомість незабаром буде відкрито Центр політравми…

– Його ми запланували відкрити 22 грудня. Із зміною структури обласної університетської лікарні ведемо мову про спеціалізовану медичну допомогу, куди мають приїжджати тільки важкі хворі.

Водночас створюємо для них належні умови. Я був в багатьох закордонних медичних закладах і можу запевнити, що в нас буде один з найкращих центрів політравми.

Закуплено спеціалізоване обладнання, створено умови. Не всі лікарні за кордоном можуть похвалитися таким центром. Зроблений заїзд для швидкої, щоб в найкоротші терміни доставляти пацієнта. Приймально-діагностичне відділення – все на одному поверсі: УЗД, лабораторне обстеження, комп’ютерна томографія. Зразу поруч – операційна, після цього – реанімація, де є гемодіаліз, повністю все.

Центр політравм обійшовся у 6 млн грн, частково його профінансували благодійники та спонсори.

– Які перспективи проведення чергової черги реконструкції пологового будинку?

– Ми вже вклали понад 25 млн грн в перинатальний центр. Це дало можливість покращити умови, зробити можливість спільного перебування матері і дитини, надавати високоякісну допомогу жінкам із проблемною вагітністю. Як результат у нас дитяча смертність знизилась утричі: з 13-15 проміле до 6.

В пологовому ще залишилося доробити котельню і реанімацію, на що потрібно 50 млн грн. Це найменша сума в Україні серед пологових різних обласних центрів, які теж потребують коштів для реконструкцій. Розраховуємо невдовзі отримати ці кошти, щоб на 100% завершити перинатальний центр.

Водночас цього року ми закінчили довгобуд – лабораторний центр. Це заклад, який забезпечуватиме цілий комплекс обстежень. Було вкладено біля 35 млн грн в сучасне обладнання. Кров взагалі не контактує з навколишнім середовищем, мінімізовано людський фактор, що дає можливість отримати максимально точні показники.

Коли буде реформування вторинної ланки, лабораторний центр буде виконувати всі планові обстеження. В районних лікарнях будуть лише оргентні лабораторії. В районах братимуть кров на аналізи, доставлятимуть її в Тернопіль і отримуватимуть результати в електронному вигляді. Це покращить якість обстеження, водночас дозволить нам максимально здешевити реактиви. А хворий отримає максимально достовірні обстеження на рівні університетської лікарні.

Ще у нас була проблема з інфекційними хворими. Ми відремонтували інфекційне відділення, зробили там сучасні умови, створено боксовані відділення для інфікованих.

Сучасні технології рятують життя

– Чи є вже результати від впровадженої цьогоріч сучасної системи та відкриття мультимедійної оперативно-диспетчерської служби на базі центру екстреної медичної допомоги?

– Завдяки локалізації виклику на карті вже врятували життям трьом людям. Як тільки встановили систему, в районі Кутківців у лісі чоловіку стало погано, він встиг зателефонувати. Знайшли його завдяки системі. Він був інсулінозалежний, втратив свідомість. І потім було ще два аналогічні випадки. Тепер після звернення на 103 окрім номера телефону ми маємо місце, звідки телефонували. І якщо людина втратила свідомість, карета швидкої допомоги все дно до неї доїде і надасть допомогу.

Цій системі немає сьогодні в Україні аналогів. Зробила її тернопільська фірма Протекшн груп, яка виграла тендер на 7,5 млн грн. Наразі в системі – Тернопіль і Тернопільській район. Готові підключити решту районів, але досить тривала процедура навчання, щоб нею користуватися.

GPS постійно показує диспетчеру, де зараз перебуває машина швидкої. Водію підказує найкоротшу дорогу, як доїхати на виклик, попереджає, якщо на якихось ділянках виникли затори. Машина на виклику відстежується, диспетчер у разі потреби одразу попереджає медзаклад, що ось везуть пацієнта з такими то проблемами. Завдяки цій системі розраховуємо знизити смертність людей, які звертаються за допомогою.

Тепер диспетчер може максимально раціонально використовувати парк швидкої допомоги, бо бачить, звідки поступив виклик і яка з бригад перебуває найближче в даний момент.

Зараз автомобіль вже не може поїхати по інших справах, ніж пацієнт-лікарня, бо графік руху одразу промальовується на карті і як тільки автомобіль сходить з цього маршруту – до водія одразу виникають питання. Або якщо автомобіль зупиняється, а мав би їхати на виклик чи з виклику. Як тільки поставили систему, побачили, що одна карета швидкої систематично їздить в одне і теж місце. З’ясувалося, що це один водій на службовому транспорті їздив додому на обід. Завдяки системі плануємо суттєві мінімізувати витрати на бензин – орієнтовно на 2 млн грн в рік.

Якщо телефонує пацієнт, який вже неодноразово звертався за допомогою, то лікар в дорозі на своєму смартфоні може вивчити в електронному вигляді усю інформацію про проблеми цієї людини, що допоможе краще прийняти рішення. Лікар бачитиме, чи є якесь протипоказання в даного хворого, чи він, скажімо, інсулінозалежний, чи має якусь алергію.

– Які ще новації буде впроваджено під час реалізації медичної реформи?

– Зараз працюємо над створенням електронної картки. Ними хочемо забезпечити всіх жителів області. Лікарі швидкої, які приїдуть, зможуть просканувати QR-код на карті і отримати максимум інформацію про пацієнта. Карти людям дамо безкоштовно, видаватимуть їх в поліклініках. Потім з цією карткою пацієнт приходитиме на прийом до сімейного лікаря. В цій картці буде зазначено прізвище, ім’я та по-батькові, група крові, контактні дані особи, з якою можна зв’язатися, якщо власник картки втратив свідомість. А також інформацію, якщо у нього є алергія на якісь препарати.

Собівартість картки – 4,6 грн. Це не є дорого. Але якщо взяти кількість населення Тернопільщини, то для її впровадження нам потрібно орієнтовно 5 млн грн. Плануємо втілити цей проект за рахунок спонсорів, які зможуть розмістити на картці свої логотипи. Щоб люди отримали безкоштовно ці картки. Плануємо забезпечити ними жителів області до середини наступного року. Також плануємо підв’язати до цієї картки соціальні послуги, подібно до «Картки тернополянина», яку роблять у місті.

Загалом реформу, яку зараз починає впроваджувати МОЗ, ми на Тернопільщині реалізовуємо вже рік. Ще раніше в області закупили комп’ютери, більшу частину амбулаторій забезпечили інтернетом, працюємо над електронним реєстром пацієнтів. Якщо в окремих областях зараз тільки починають думати над втіленням тих реформ, які пропонує МОЗ, то у нас вже на 80% вони реалізовані.

На нашому сайті є електронна система, завдяки якій пацієнти можуть собі обрати сімейного лікаря з усіх тих, які працюють в області. Людина може через цю систему записатися на прийом до лікаря. Лікар теж не виписуватиме паперовий рецепт. Інтегруємо в систему аптеки і як тільки буде виписано електронний рецепт, аптека одразу резервує для пацієнта лікарство, а пацієнт знатиме, в яку саме аптеку йому за ним звертатися.

Відповідальність лікар і пацієнт поділять порівну

– Із впровадженням медичної реформи що зміниться для пересічної людини?

– До 1 липня 2018 року люди підпишуть угоди з сімейними лікарями. Відповідальність лікаря і пацієнта – 50 на 50. Якщо пацієнт не звернувся і пропустив виникнення якогось серйозного захворювання, то він лікується за свої кошти. Якщо пропустив лікар, то він відшкодовує затрати на лікування. Лікар буде змушений максимально працювати над підвищенням своєї кваліфікації, щоб люди хотіли лікуватися саме в нього. В залежності від кількості осіб, які підпишуть з ним угоду, він отримуватиме зарплату від 10 до 20 тис. грн. Буде мотивація. Тернопільщина отримає 200 млн грн, щоб закупити транспорт для сімейних лікарів, збудувати їм житло, провести реконструкцій амбулаторій.

– Як вибрати сімейного лікаря?

– Переважно люди вибирають по чутках, що ось це – хороший лікар. Можна вибрати лікаря з будь-якого регіону України. Вже зараз змінилося відношення лікарів до пацієнтів. Якщо раніше могли сказати, що не мають часу, то тепер намагаються приділити максимум уваги пацієнту, щоб підписали угоду саме з ними. Можна підписувати угоду з приватними лікарями.

– Люди озвучують побоювання, що після втілення медреформи частина послуг може для багатьох стати недоступною за цінами…

– Послуги для людей будуть безкоштовні. Невідкладна допомога – безкоштовна, доступні ліки – безкоштовні, сімейний лікар – безкоштовно. Якщо лікар вважає, що він не може визначитися з діагнозом і йому потрібно додаткові дані, він скеровує пацієнта на обстеження і проплачує за ці аналізи з тих коштів, які йому виділяє держава.

Сімейний лікар максимально зацікавлений, щоб у нього були здорові пацієнти. Якщо виявлять у нього хворого на рак, то лікар матиме серйозні проблеми, якщо він це пропустив. Найдорожче оплачуватимуться діти та хворі старшого віку, і в сімейного лікаря буде стимул особливий стимул приділяти увагу цим категоріям. В світі ця система працює.

– Як на Тернопільщині реалізовується програма «Доступні ліки»?

– Нею скористалося біля 300 тис. осіб – це десь третина жителів області. Багато людей відмовляється приймати ліки. Кажуть, що вони ще занадто молоді, щоб починати вживати медикаменті для вирішення проблем з тиском. Хоча у них гіпертонічна хвороба першого ступеня і вони б мали приймати ліки систематично.

Ми використали біля 16 млн грн, виділених програмою, на 1 грудня ще мали на залишку 3 млн грн. Загалом всі соціально незахищені верстви, які звернулися, ліки отримали. Було виписано понад 6 млн рецептів. Це напрямок реформування медицини, який люди уже безпосередньо відчули. На наступний рік програма продовжує діяти, причому буде розширятися.

– Дуже актуальним є питання реабілітації воїнів АТО. Що робиться в області для в цьому напрямку?

– У нас є два потужні лікарняні заклади: в Микулинцях і Більче-Золотому, де можуть пройти лікування як самі воїни, так і члени їх родин, а також героїв Небесної сотні. Там є басейни, посилене харчування, створено умови для реабілітації. Всі, хто виявляє бажання, проходять оздоровлення в цих закладах, вже сотні людей скористалися цією можливістю.

Якщо в бійців чи членів їхніх родин є онкологія, забезпечуємо їх препаратами для проходження хіміотерапії. Бо це дуже великі суми, орієнтовно 100 тис. грн одна хіміотерапія. Попри те, що в нас немає державного МРТ, ми домовилися, що бійці після контузії чи інших травм цю послугу також можуть отримати безкоштовно.

В психоневрологічній лікарні створили відділення реабілітації, там з бійцями працюють психологи. У когось – психологічні травми, хтось не може заснути. Лікарі докладають максимум зусиль, щоб допомогти цим людям. Також помагають і волонтерам, бо хто часто їздить в АТО – їм також потрібна реабілітація. Хто бачив, як гинуть люди, – це важко пережити. А особливо вернувшись додому, де люди поводять себе так, немов війни немає.