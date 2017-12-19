За 11 місяців Тернопільською митницею ДФС до державного бюджету спрямовано 1,124 мільярдів гривень

За 11 місяців Тернопільською митницею ДФС до державного бюджету спрямовано 1 млрд 124 млн грн.

Як повідомила УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, порівняно з січнем-листопадом минулого року надходження зросли на 302 млн грн або 37%.

У розрізі видів податків сплачено 963,6 млн грн податку на додану вартість, що на 222,3 млн грн або на 30% більше, ніж за 11 місяців минулого року (741,3 млн грн), 124,3 млн грн мита, ріст порівняно з відповідним періодом минулого року становить 55,5 млн грн або 81%, 33,4 млн грн акцизного податку, що на 23,4 млн грн або більш як утричі, ніж торік. Також перераховано 2,6 млн грн плати за здійснення митних формальностей та інших надходжень, що на 44% більше.

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Найбільший вплив на зріст надходжень мало збільшення обсягів ввезення громадянами легкових автомобілів. За 11 місяців 2017 року сплачено 179,3 млн грн (16% від загальноадміністрованої митницею суми податків), що на 123,6 млн грн або у 3 рази більше, ніж за відповідний період минулого року.

Ще одним чинником збільшення надходжень стало оформлення підприємств, які не працювали минулого року. Всього підприємства, які не працювали торік, у січні-листопаді сплатили 210 млн грн або 19% від загальної суми.

Одним із факторів, які сприяли збільшенню надходжень, є збільшення обсягів ввезення товарів найбільшими платниками податків. Тільки п’ятьма найбільшими платниками, що здійснюють свою діяльність в зоні Тернопільської митниці ДФС, сплачено до бюджету 357 млн грн, що становить 32% від адміністрованої митницею суми. Відбувся зріст до минулого року майже на 108 млн грн або на 43%.

Позитивно вплинув і такий фактор, як оформлення на Тернопільській митниці підприємств з місцем обліку в інших областях України. Так, у січні-листопаді працювало 75 підприємств, якими сплачено 152 млн грн (14% від загальної суми податків).

Загальна сума додаткових надходжень становить 46,6 млн грн (4,1% від адміністрованої суми податків).

Серед товарів, при митному оформленні яких сплачено найбільше податків, переважають легкові автомобілі, сідельні тягачі та трактори, машини або механізми для збирання або обмолоту сільськогосподарських культур, причепи та напівпричепи для перевезення вантажів; свіжоморожена риба.