На Тернопільщині у ДТП загинув 72-річний чоловік (фото)

На Тернопільщині у ДТП загинув 72-річний чоловік.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора 21 грудня близько 13.20 водій автомобіля Skoda Fabia на автодорозі Збараж-Підволочиськ неподалік села Коршемки не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, з'їхав з проїжджої частини та врізався в дерево.

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В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув пасажир.

У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Подія внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань за ст. 286 ч. 2 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).