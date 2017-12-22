Правоохоронці передали до суду провадження стосовно неповнолітнього підозрюваного у вбивстві 17-річної дівчини.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора 21 грудня в суд скеровано обвинувальний акт за ч. 2 п. 10 ст. 115 ККУ ( умисне вбивство поєднане із насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом) та ч. 3 ст. 153 ККУ (задоволення статевої пристрасті неприродним способом, що спричинило особливо тяжкі наслідки).

Читайте такожСудмедексперти: 17-річну дівчину, яку вбили на Тернопільщині, попередньо зґвалтували

Як повідомляв УНІАН, тіло 17-річної дівчини виявили у смт. Вишнівець 26 червня на узбіччі дороги.

Встановлено, що загинула вона внаслідок проникаючого ножового поранення в область серця. Напередодні дівчина святкувала вночі День молоді.

Вважаючи, що правоохоронці затягують слідство, 29 червня жителі Вишнівця на знак протесту на 45 хв перекрили міжнародну трасу.

3 липня поліцейські повідомили, що затримали 16-річного хлопця, жителя сусіднього села, студента другого курсу місцевого училища, якого підозрюють у вбивстві дівчини.

Частина жителів Вишнівця залишились переконаними, що поліція затримала невинного, відтак на знак протесту знову перекрили дорогу.

Згодом Богомол повідомив, що на ножі, яким вбито дівчину, виявлено сліди ДНК підозрюваного, а на його штанах – ДНК жертви, що доводить причетність підозрюваного до скоєного.

Розслідування резонансного злочину тривало півроку, було проведено ряд різних експертиз.