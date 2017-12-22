На Тернопільщині правоохоронці припинили діяльність грального салону

На Тернопільщині викрили гральний салон.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, слідчі Головного управління Національної поліції Тернопільської області спільно із співробітниками управління захисту економіки припинили діяльність грального закладу в одному з райцентрів області.

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В ході документування злочинної діяльності правоохоронці встановили, що гральний заклад розміщувався в орендованому приміщенні, де стояла комп’ютерна техніка з допомогою якої клієнти мали доступ до азартних ігор.

Під час санкціонованого обшуку поліцейські вилучили 11 одиниць комп’ютерної техніки.

Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 203-1 Кримінального кодексу України (Зайняття забороненими видами господарської діяльності).