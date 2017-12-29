На Тернопільщині 4 години гасили пожежу на фабриці

12:07, 29 грудня 2017
Тернопіль
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На місці події загиблих та травмованих не виявлено, причина пожежі та сума матеріальних збитків встановлюються.

фото ДСНС у Тернопільській області

На Тернопільщині 4 години гасили пожежу на фабриці

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 28 грудня о 13.59 на пункт зв’язку 5-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про пожежу на території фабрики ТОВ «Ватин» у Кременці.

Черговий караул ДПРЧ-5, прибувши на місце виклику, виявив, що загорання виникло в прибудові для зберігання технологічних відходів, призначених для набивки матраців. На момент прибуття рятувальників загальна площа горіння становила близько 150 м кв. Пожежа швидко набирала обертів та супроводжувалась значним задимленням.

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На її гасіння було залучено 2 ланки газодимозахисної служби. На місці події працювала оперативна група Кременецького районного відділу У ДСНС. Загалом, до ліквідації пожежі було залучено 10 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежної техніки Кременецького гарнізону.

О 14.32 вогнеборцям вдалось локалізувати загорання, а о 18.06 пожежу повністю ліквідовано. Підчас гасіння пожежі врятовано прилеглу будівлю виробничого цеху.

На місці події загиблих та травмованих не виявлено, причина пожежі та сума матеріальних збитків встановлюються.

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Теги: #пожежа на Тернопільщині#ДСНС в Тернопільській області#пожежа на фабриці