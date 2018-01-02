На Тернопільщині внаслідок ДТП загинув пасажир, ще двоє осіб госпіталізовано.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія сталася учора 1 січня в Бучацькому районі, де водій автомобіля Audi A6 зіткнувся з іномаркою Schevrolet Lacetti. Останній транспортний засіб був припаркований на узбіччі.

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В результаті удару один з пасажирів AUDI – чоловік 1991 року народження – від отриманих травм загинув на місці пригоди. Іншого пасажира госпіталізували в травматологічне відділення, а водій даного авто потрапив до реанімації.

Причину автопригоди встановлять слідчі.

Подія внесена в ЄРДР за ст. 286 ККУ (порушення правил ПДР).