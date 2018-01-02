У Тернополі відсьогодні почав діяти диференційований тариф на проїзд.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, дане рішення прийняв міськвиконком минулого року.

Рішенням передбачено, що у громадському транспорті Тернополя з 2 січня 2018 року вартість проїзду у маршрутках та тролейбусах зросте на 1 грн до 5 і 4 грн відповідно при готівковому розрахунку.

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Водночас для пасажирів, які скористаються так званою «Соціальною картою тернополянина», яку можуть отримати лише люди з тернопільської пропискою, або електронним проїзним квитком, який продається в окремих кіосках на зупинках, вартість проїзду у громадському транспорті не зміниться. Власники безконтактних карток сплачуватимуть у тролейбусі 3 грн, у маршрутках – 4 грн.

Як повідомляв УНІАН, востаннє тарифи на проїзд у Тернополі піднімали 10 січня 2017 року.

Тоді плата за проїзд у тролейбусах зросла на 50% до 3 грн, проїзд у маршрутках – на 33% до 4 грн.