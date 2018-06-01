Картки, гроші, два тарифи: як влада Тернополя зіпсувала людям святковий настрій непродуманою новацією

2 січня у Тернополі почав діяти диференційований тариф на проїзд у громадському транспорті. Для пасажирів, які придбали електронний квиток чи «Картку тернополянина», вартість поїздки не змінилася і залишилася на рівні 4 грн у маршрутному автобусі і 3 грн у тролейбусі. Для всіх інших, хто хоче просто розрахуватися готівкою, тариф відповідно складатиме 5 і 4 грн.

Причина новацій – пільговики-«чужинці»

За словами начальника міського управління транспорту і зв’язку Ігоря Мединського, систему з електронним квитком запровадили для того, щоб припинити покривати з міського бюджету перевезення позатернопільських пільговиків.

«Наш бюджет наповнюється тернополянами і він повинен служити тернополянам. Ті громади, які не захотіли приєднатися до Тернополя, захищали свій бюджет. Якщо люди з довколишніх сіл працюють в Тернополі, то вони мають право на «Картку тернополянина». Але інші пільговики, які проживають за межами Тернополя, вже повинні купити собі електронний квиток і при цьому їздити за пільговими тарифами. Тоді з бюджету Тернополя не доведеться компенсовувати перевізнику їх проїзд», – каже начальник управління транспорту.

За його даними, у Тернополі – понад 60 тис. пільговиків, які мають право на безкоштовний проїзд, та орієнтовно 50 тис. учнів та студентів, які оплачують 50% вартості проїзду.

«За них місто компенсовує перевізникам в межах 40 млн грн в рік, це серйозне навантаження на бюджет. Треба було наводити лад. Так, це незвично, що місто хоче захистити свої інтереси, але треба до цього звикати. Скажімо, електротранспорту у Тернополі, якби не серйозна підтримка міської ради, уже б давно не було. Ми за останні 7 років придбали більше 30 тролейбусів (користованих чеських тролейбусів Skoda, які місто купує в Чехії після капремонту – УНІАН). Ми побудували нові лінії, відремонтували опори, вклали у все це великі кошти. Для тернополян. Чому ми це повинні робити для інших? Для своїх мешканців нам достатньо 65% транспорту від того, який їздить містом. Але оскільки приїздять ще чужі, то ми змушені утримувати на 30% техніки більше від потреби. Навіщо? Адже якщо буде їздити менше транспорту, це буде комфортніше. А якщо вже є більше, то за це хтось повинен доплатити. Щоб хоч трошки місцевий транспорт розвивався, бо зараз комунальні тролейбуси і маршрутні автобуси є збитковими», – пояснив позицію влади міста Мединський.

Також електронна система, окрім заощаджень на пільговиках, має допомогти міській владі оцінити реальні доходи перевізників, аби бачити, на скільки обґрунтованими є подані ними розрахунки щодо підвищення тарифів.

Перший млинець – нанівець

Втілення задуму з диференційованим тарифом відкладали тричі. Спочатку він мав почав діяти 1 жовтня 2017 року, згодом звучали дати 1 листопада і 1 грудня.

«З травня ми інформували мешканців, що таке буде, щоб вони готувалися. Але ми бачили серед тернополян інертність щодо купівлі «Картки тернополянина». Люди не хотіли отримувати КТ: ні пільговики, ні учні, ні студенти, ні мешканці. Добитися якоїсь об’єктивності без цього було неможливо. Ми дали час, щоб якнайбільше людей мали на руках цю картку. Зараз вже написали заяву понад 60 тис. осіб, з них 50 тис. отримали. Це орієнтовно половина, якщо враховувати, що кількість населення міста складає орієнтовно 217 тис., а є ще 60 тис. пільговиків і 50 тис. учнів та студентів» - пояснює Мединський.

Втім, навіть попри тривалий час для підготовки до реалізації задуму, далеко не все вийшло гладко.

В соцмережах тернополяни почали скаржитися, що десь не працював валідатор, а отже пасажирам навіть за наявності картки довелося платити за проїзд 5 грн замість 4. У декого за одну поїздку валідатор зняв чомусь не 4, а одразу 16 грн, у когось – 9. Люди звернулися із заявою до структури, яка обслуговує систему, аби повернули кошти. Водії маршруток скаржаться, що валідатори подекуди «зависають».

У незручне становище потрапили кондуктори тролейбусів та водії маршруток, яким учора довелося вислуховувати все, що думають про владу міста пасажири.

«У зв'язку з введенням в дію "Картки тернополянина" студентські квитки державного зразка не діють. Для проїзду в міському електротранспорті треба мати картку тернопільського студента. Касир тролейбуса просила в них пробачення. Я подивувався отому спокою студентів. Вони заплатили повну вартість проїзду. А на касирку тролейбуса шкода було дивитися. Чому касирка повинна просити пробачення за дії чиновників міської ради? Студенти з нею не сперечались, платили тих 4 гривні. І справа не в грошах, а дійсно, як так може рішення ТМР бути вище урядового?!», – поділився у Фейсбуці роздумами після побаченого в тролейбусі тернопільський журналіст Назарій Наджога.

Окрім того, чимало тернополян не змогли придбати електронний квиток у кіосках, оскільки вже до обіду 2 січня їх просто розкупили, відтак теж змушені були їздити за вищими тарифами.

Бум саме на електронні квитки (ЕК), а не «Картку тернополянина»(КТ) спричинило те, що обидві картки мають аналогічні функції. Ось тільки КТ коштує 57 грн і для її виготовлення ще потрібно подавати документи у Центр надання адміністративних послуг, в управління соціальної політики міської ради чи до оператора електронних систем міста, а потім чекати на видачу. КТ є іменною, видається лише особам, які проживають чи офіційно працюють в Тернополі.

Натомість ЕК вартує лише 20 грн, отримується миттєво в кіоску на зупинці.

«Картка тернополянина» викликала чимало критики у самих тернополян. Зокрема, жителі міста не зрозуміли, чому її не можна поповнювати через банк або інтернет-банкінг, люди не сприйняли застосування адмінресурсу і тиску, під яким опинилися працівники підконтрольних мерії закладів, які змушені були «добровільно-примусово» таки купувати КТ. Багатьом залишилась незрозумілою її вартість, яка викликала підозри щодо присутності корупційної складової.

Як пояснює Мединський, КТ більш як удвічі дорожча за ЕК, оскільки має кращий технічний захист.

«До того ж, «Картка тернополянина» є іменною, тому якщо хтось загубить КТ, то людині при переоформленні картки повернуть кошти, які на ній були, чи зможуть повернути картку. Тоді як при втраті ЕК усі кошти її власника пропадуть», – зауважує начальник управління.

Тернопільське «ноу-хау»: черги в газетні кіоски

З проблемами зіткнулися і пенсіонери, які минулого року першими відреагували на заяву влади міста про те, що для пільгового проїзду необхідно отримати КТ. Для пенсіонерів спеціальну пільгову

«Картку тернополянина» видавали безкоштовно. Правда через ажіотаж з її отриманням багатьом старшим людям довелося витратити чимало нервів та часу в чергах. І все для чого? Щоб платити за проїзд в маршрутці… 5 грн замість 4.

«Пенсіонери-власники пільгової картки тернополянина, щоб проїхати в маршрутці поза пільговою квотою (3 пільговика), мають платити 5 грн, як нетернополяни, або зробити собі ЩЕ ОДНУ звичайну картку тернополянина. Начальник управління транспорту це підтвердив, бо пільгова картка не поповнюється, а супермодна інноваційна система, яка є в маршрутках, не має два режими зчитування», – написав на своїй сторінці в Фейсбуці депутат міської ради Назар Зелінка.

Виглядає, що пільгова КТ на сьогодні гарантує лише безкоштовний проїзд у тролейбусі, а отже потребує вдосконалення.

Ініціаторам задуму варто також подумати над вирішенням проблеми поповнення коштами карток. Наразі, за даними мерії, це можна зробити в 20-ти кіосках в різних мікрорайонах міста. Втім, потенційно цієї кількості пунктів може виявитися замало. Поповняти на великі суми ЕК тернополяни остерігаються через можливість втрати чи навіть можливого випадкового обміну свого квитка на інший при передачі його на валідатор. Відтак процедура поповнення карток стане систематичною.

Якщо врахувати, що робити це будуть 60 тис. власників КТ і ще орієнтовно 50-70 тис. власників ЕК, то продавцям цих кіосків може стати непереливки. 2 січня окремі продавці преси уже відчули на собі, що таке працювати в посиленому режимі, коли до них вишиковується черга з 15-20 осіб. Причому просувається така черга надто повільно. Учора це викликало нарікання як у людей, які хотіли придбати чи поповнити свою картку, так і у тих, хто підійшов придбати періодику і був шокований, що у Тернополі тепер, щоб придбати газету, доводиться 10-15 хв стояти у черзі.

Хоча, за словами Мединського, в перспективі електронний квиток можуть ліквідувати, а залишити лише КТ. Функціонування одразу двох карток які фактично дублюють одна одну, керівник управління транспорту пояснив тим, що спочатку у Тернополі хотіли реалізувати задум із трирівневим тарифом.

«По КТ проїзд мав коштувати 3 і 4 грн, по ЕК – 4 і 5, а при готівковому розрахунку – 5 і 6 грн. Та потім таки вирішили наразі вводити дворівневий», – розповів Ігор Мединський.

При цьому він стверджує, що трирівневий тариф залишається актуальним, а тому «електронний квиток, може, приживеться і залишиться».

Складається враження, що чіткого плану дій, як бути із двома картками, у влади міста наразі немає. Водночас Мединський додав, що систему ще заплановано вдосконалювати і в перспективі в громадському транспорті Тернополя можна буде розраховуватися банківською карткою чи навіть смартфоном.

Тарифи планують підняти через півроку

Наразі ж функціонуватимуть КТ та ЕК. Гроші з них зніматимуть валідатори, якими обладнали весь громадський транспорт.

«Зробили це за кошти ТОВ «Системний зв’язок». У скільки їм це обійшлося разом з виготовленням електронних квитків мені невідомо, оскільки це приватна структура. В подальшому «Системний зв’язок» за обслуговування системи отримуватиме певний відсоток від доходу перевізника. Який саме – наразі ще не визначили, це зроблять, коли отримають перші дані для аналізу», – каже Мединський.

Збільшення фінансового навантаження на перевізників врешті відіб’ється на кишені пасажирів. За даними начальника управління, перевізники ще 2 місяці тому подали розрахунки на тарифи 4 грн у тролейбусі та 5 грн у маршрутках. Ці тарифи виконком затвердив як економічно обґрунтовані.

«3 і 4 грн є соціальними тарифами для тернополян. Для перевізника вони є збитковими. При таких тарифах громадський транспорт розвиватися не може. Тарифи на проїзд уже потрібно було б піднімати, але наше населення неплатіжоздатне. Якби наші люди могли платити хоча б 15 грн за проїзд, то у Тернополі уже б курсували нові тридверні сучасні «Богдани» і «Еталони» з низькою підлогою. Все залежить від платіжної здатності населення. У Тернополі вартість проїзду зросте орієнтовно через 6 місяців, коли офіційно зросте зарплата», – прогнозує Ігор Мединський.

Андрій Вацик