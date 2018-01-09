На Тернопільщині водій смертельно травмував 21-річну дівчину. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася 6 січня на автодорозі Тернопіль-Скалат-Жванець. Водій автомобіля Toyota Corolla неподалік села Сапогів Борщівського району збив пішохода.

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За попередньою інформацією, дівчина разом з татом вийшли з автобуса. Вона почала перетинати дорогу, коли її збило авто.

Травми тернополянки виявилися не сумісними з життям. Швидка, яка приїхала на місце аварії, констатувала лише смерть студентки.

При попередньому обстеженні водій був тверезий, але у нього відібрали кров для більш детального аналізу на вміст алкоголю.

Подія внесена в ЄРДР за ст. 286 ч. 2 ККУ (порушення правил ПДР).