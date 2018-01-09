У Тернополі понад 100 осіб взяли участь у флешмобі-коляді (відео)

У Тернополі понад 100 осіб взяло участь у флешмобі-коляді. Як повідомили УНІАН організатори флеш-мобу, свій захід вони присвятили українцям, яких доля з різних причин розкидала по світу, аби нагадати їм, що про них пам’ятають в Україні і чекають їх вдома.

Учора в одному з розважальних закладів міста організатори почали спускатися в хол, колядуючи. Згодом з іншого боку до них в хол спустилася ще одна група колядників. Там вже до спільної коляди долучилися інші люди, які про захід домовилися попередньо в соцмережах.

Учасники флеш-мобу, згідно задумом були вдягнуті у вишиванки. В певний момент вони познімали верхній одяг і на здивування випадкових відвідувачів центру виявилися в українських одностроях.

Заспівавши коляду «Ой радуйся, земле…» і привітавши усіх присутнім з Різдвом, учасники флеш-мобу розійшлися.