У Тернополі патрульні знайшли викрадені єврономери, за які зловмисники вимагали викуп (фото)

У Тернополі патрульні знайшли викрадені номерні знаки автомобілів іноземної реєстрації, за які зловмисники вимагали викуп.

Як повідомили УНІНА в прес-службі патрульної поліції Тернополя, сьогодні зранку до патрульних надійшов виклик від власника автомобіля Mercedes-Benz про крадіжку номерних знаків. Інспектори приїхали на місце і обстежили прилеглу територію. Там патрульні знайшли номерні знаки, на які вказав заявник.

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Аналогічний виклик інспектори отримали близько 12 год. Житель вул. Вербицького розповів патрульним про те, що з його автомобіля Audi невідомі викрали номерний знак на іноземній реєстрації, натомість залишили номер мобільного телефону. Чоловік же зателефонував на спецлінію 102. Поліцейські оперативно розшукали номерні знаки і повернули власнику.

За даними поліції, це непоодинокі випадки викрадення номерних знаків з автомобілів іноземної реєстрації. Злодії залишають повідомлення із вимогою відправити гроші у обмін на повернення номерів. Коли ж отримують кошти – викрадене все одно не віддають.