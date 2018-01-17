На Тернопільщині вночі внаслідок пожежі з багатоповерхівки евакуювали 27 людей.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, сьогодні 17 січня о 03.20 на пункт зв’язку 5-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про пожежу в Кременці на вул. Горбача, 7.

Рятувальники, які прибули на виклик, встановили, що загорання виникло орієнтовно в трикімнатній квартирі на четвертому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Полум’я охопило кухню. Площа горіння становила близько 20 м кв. Пожежа швидко набирала обертів, загрожуючи поширенням на сусідні приміщення.

Одночасно з гасінням вогнеборці проводили евакуацію мешканців будинку. В зв’язку із значним задимленням до гасіння пожежі залучалась ланка газодимозахисної служби в складі 4-х чоловік. Всього на місці події працювали 3 відділення ДПРЧ-5: 11 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежної техніки. Також були залучені оперативна група Кременецького РВ Управління ДСНС, оперативна група Кременецького районного відділу УМВС, аварійна бригада газової служби та працівники РЕМу.

Локалізацію пожежі здійснено о 04.07, ліквідацію – о 04.47. Під час гасіння врятовано багатоквартирний житловий будинок та 27 людей, яких було вивидено на свіже повітря.

Загиблих та травмованих не виявлено. Вогнем знищено пластикове вікно, газовий котел, газову плиту, холодильник, міжкімнатні двері, побутові прилади та речі домашнього вжитку, частково пошкоджено внутрішнє облицювання стін та стелі.

Обставини виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.