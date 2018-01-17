На Тернопільщині внаслідок несправності димаря згорів приватний житловий будинок (фото)

На Тернопільщині внаслідок несправності димаря згорів приватний житловий будинок.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 16 січня о 07.54 до оперативно-диспетчерської служби Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про пожежу у селі Ігровиця Тернопільського району.

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На виклик направили черговий караул 3-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі 4 чоловік. Пожежа набрала швидких обертів, вогонь виривався через усі вікна будівлі.

На допомогу о 08.13 прибуло 2-ге відділення 1-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го ДПРЗ Управління.

О 08.37 пожежники полум’я зупинили, а о 09.49 повністю ліквідували.

Пожежею знищено 3 кімнати, перекриття, 4 вікна, 5 дверей, побутову техніку та речі домашнього вжитку.

Під час гасіння пожежі підрозділами врятовано сусідню стоячу господарську будівлю.

Ймовірна причина виникнення пожежі – несправність димаря.