На Тернопільщині платникам податків у 2017 році повернули 422 млн грн ПДВ – 98,5% від заявленого

На Тернопільщині платникам податків у 2017 році повернули 422 млн грн заявленого до відшкодування ПДВ.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи ГУ ДФС у Тернопільській області, загалом за 12 місяців 2017 року заявки на бюджетне відшкодування податку на додану вартість на розрахунковий рахунок подали 69 представників бізнесу Тернопільщини на загальну суму 428 млн грн.

У 2016 році ця сума за відповідний період становила 386 млн грн.

За результатами проведених перевірок з початку року упереджено 0,2 млн грн заявленого до відшкодування податку на додану вартість.

Загальний залишок невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становить 62 млн грн.