На Тернопільщині платникам податків у 2017 році повернули 422 млн грн ПДВ – 98,5% від заявленого
11:36, 17 січня 2018Тернопіль
108 0
У 2016 році ця сума за відповідний період становила 386 млн грн.
Ілюстрація REUTERS
На Тернопільщині платникам податків у 2017 році повернули 422 млн грн заявленого до відшкодування ПДВ.
Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи ГУ ДФС у Тернопільській області, загалом за 12 місяців 2017 року заявки на бюджетне відшкодування податку на додану вартість на розрахунковий рахунок подали 69 представників бізнесу Тернопільщини на загальну суму 428 млн грн.
У 2016 році ця сума за відповідний період становила 386 млн грн.
За результатами проведених перевірок з початку року упереджено 0,2 млн грн заявленого до відшкодування податку на додану вартість.
Загальний залишок невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становить 62 млн грн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter