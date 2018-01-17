На Тернопільщині водій на швидкості на смерть збив 16-річного пішохода

На Тернопільщині водій смертельно травмував 16-річного пішохода.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП трапилася учора 16 січня близько 20.30.

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За попередніми даними, водій автомобіля “ВАЗ 21013″, рухаючись дорогою Галич-Городок, в межах села Угринів Підгаєцького району, не вибрав безпечної швидкості та виїхав на смугу зустрічного руху. В результаті авто збило місцевого жителя.

Хлопець від отриманих травм помер в автомобілі швидкої допомоги.

Водія затримали відповідно до статті 208 КПК. У нього взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до ст. 286 ч. 2 ККУ (порушення правил ПДР).